Сеул, , 12:25 — REGNUM С 19 по 30 октября в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.

По их словам, в рамках учений пройдет отработка совместных действий различных родов войск, высадка десанта, защита северо-западных островов в Жёлтом море.

Известно, что учения «Хогук», которые проводятся с 1996 года, носят оборонительный характер и нацелены на поддержание боевой готовности вооружённых сил.

Отмечается, что в текущем году учения пройдут в условиях строгих карантинных мер. Подразделения в которых были выявлены случаи заражения коронавируса допускаться до учений не будут.