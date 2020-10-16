Вашингтон, , 11:59 — REGNUM 15 октября в Вашингтоне состоялась встреча главы Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом передает KBS.

После встречи представитель Южной Кореи сообщил журналистам, что официальное объявление об окончании Корейской войны (1950−1953 гг.) и денуклеаризация Корейского полуострова взаимосвязаны, поэтому «здравый смысл» заключается в одновременном решении этих вопросов.

Он также акцентировал внимание на том, что объявление об окончании войны — не новая проблема, поэтому разногласий по данному вопросу у Сеула и Вашингтона нет.

Напомним, что ранее Со Хун провел встречу с американским коллегой Робертом О’Брайеном, в ходе которой обсудил вопросы двустороннего военного альянса.

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