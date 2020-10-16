Москва, , 11:37 — REGNUM Совфед предлагает поправки в президентские законопроект о формировании правительства РФ и о прокуратуре РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Речь идет об обсечении прозрачности и публичности обсуждения кандидатов на пост министра силового блока, а также на должности руководства прокуратуры, уточнил глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас в ходе заседания рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

Предлагается изменить «сроки рассмотрения Совфедом вопроса, связанного с назначением силовых министров и высших руководителей прокуратуры», уточнил Клишас.

«Мы сейчас предлагаем (рассматривать кандидатуры) на ближайшем заседании Совета Федерации, в случае если больше чем за пять дней до ближайшего заседания представлены нам документы соответствующие, а если меньше, то тогда следующее заседание Совета Федерации», — уточнил сенатор.

«Мы обязаны обеспечить открытое публичное обсуждение, это очень значимая позиция… Мы предложили эти поправки Госдуме», — отметил сенатор.

Согласно принятому Госдумой законопроекту о формировании правительства РФ, Совфед по представлению президента РФ утверждает глав силовых министерств.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума 20 октября обсудит поправки в рамках новых положений Конституции

Читайте развитие сюжета: «Чем дальше в лес»: Крашенинников рассказал о законах в свете Конституции