Баку, , 11:12 — REGNUM Количество погибших с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе мирных граждан Азербайджана на сегодняшний день составляет 47 человек. Об этом 16 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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"В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погибли 47 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что количество раненых гражданских лиц с начала эскалации конфликта в данный момент составляет 222 человека.

Кроме этого, уточняется, что по этой же причине 301 гражданский объект, 1669 частных домов и 84 жилых здания получили ущерб.

Как передавало ИА REGNUM, накануне генпрокуратура Азербайджана сообщила о 43 погибших и 218 раненых мирных жителях с начала эскалации в Карабахе.