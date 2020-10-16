Москва, , 10:56 — REGNUM Пакет президентских законопроектов в рамках реализации новых положений Конституции Госдума может рассмотреть во втором чтении на заседании 20 октября, Совфед предлагает дополнения в инициативы главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Мы предполагаем во вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон «О правительстве, во втором чтении — федеральный конституционный закон о Конституционном суде, и также во вторник будем рассматривать целый ряд актов, поправки в закон о судоустройстве и так далее», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

При этом, по словам главы комитета Совфеда по законодательству Андрея Клишаса, верхняя палата парламента предложила свои уточнения в президентские законопроекты, речь идет о вопросах формирования правительства РФ и замещения должностей силового блока, речь идет о сроках рассмотрения кандидатур силовых министров.

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