Абуджа, , 10:25 — REGNUM На территории столицы Нигерии, Абуджи, и прилегающей к ней Федеральной столичной территории (FCT) запретили проведение акций протеста против нового полицейского подразделения, созданного взамен печально известного Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS). Об этом сообщает ВВС Africa.

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По словам репортеров, столичная администрация стала последней инстанцией, запретившей проведение проходящих уже восьмой день демонстраций. Несколькими днями ранее акции протеста запретили в штате Риверс.

В соответствии с заявлением Комитета безопасности FCT, протестующие нарушают меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, включая социальное дистанцирование и использование масок для лица.

«Комитет постановил, что из-за опасностей вспышки коронавируса все уличные демонстрации, протесты и шествия не будут разрешены нигде в пределах FCT», — говорится в заявлении.

В вооруженных силах Нигерии ранее предупредили, что «подрывные элементы и провокаторы должны воздержаться от каких-либо действий». В своем заявлении представитель армии заявил, что военные будут продолжать поддерживать президента Мухаммаду Бухари и защищать страну любой ценой.

«Всем офицерам и солдатам приказано не отвлекаться на антидемократические силы и агентов разобщенности», — говорится в заявлении.

Протестующие призывают к серьезным реформам полиции, несмотря на то, что правительство создало новое подразделение взамен SARS.

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