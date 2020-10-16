Киев, 16 октября 2020, 09:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал все пять вопросов, которые будут вынесены на опрос, который запланирован на 25 октября 2020 года. Соответствующее видео опубликовано 16 октября на официальном Telegram-канале политика.
Таким образом, президент Украины подтвердил подлинность списка вопросов, который ранее появился в украинских СМИ.
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По мнению политического эксперта Михаила Чаплиги, Зеленский своим опросом прямо нарушает закон. Он рассказал, что по закону президент Украины должен был обратиться в Национальный институт стратегических исследований с просьбой сформулировать вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что опрос, инициированный Зеленским, будет проводить некая «общественная организация» на деньги неназванных «меценатов».
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