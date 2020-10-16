Киев, , 09:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал все пять вопросов, которые будут вынесены на опрос, который запланирован на 25 октября 2020 года. Соответствующее видео опубликовано 16 октября на официальном Telegram-канале политика.

«Вот три финальных вопроса из опросника: Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?», — сказал Зеленский.

Таким образом, президент Украины подтвердил подлинность списка вопросов, который ранее появился в украинских СМИ.

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По мнению политического эксперта Михаила Чаплиги, Зеленский своим опросом прямо нарушает закон. Он рассказал, что по закону президент Украины должен был обратиться в Национальный институт стратегических исследований с просьбой сформулировать вопросы.

«Я утверждаю, что президент нарушает антикоррупционное законодательство, является топ-коррупционером в этом государстве, своим примером мотивирует граждан на коррупцию… Он вмешивается в местные выборы путём индуцирующего (формирующего) опроса», — рассказал эксперт в эфире телеканала «НАШ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что опрос, инициированный Зеленским, будет проводить некая «общественная организация» на деньги неназванных «меценатов».

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