Киев, , 13:01 — REGNUM Украинских избирателей спросят об отношении к сокращению числа депутатов Верховной рады в рамках опроса, анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщило 15 октября издание Strana.ua.

«Ещё один из пяти вопросов президента на всеукраинский опрос граждан 25 октября будет касаться сокращения депутатского корпуса до 300 депутатов», — сказано в сообщении.

Также в Telegram-канале украинского «активиста и волонтёра» Маруси Зверобой появилось фото возможного списка из пяти вопросов Зеленского. Помимо известных, на данный момент, вопросов, он содержит вопрос: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом для восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности?».

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Утечку информации прокомментировал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Говорят, что следующий вопрос будет о сокращении офиса президента на одного Подоляка», — написал политик в своём Telegram-канале.

Напомним, Зеленский задал два вопроса: о введении пожизненного тюремного заключения за коррупцию и о создании свободной экономической зоны в Донбассе. В свою очередь Михаил Подоляк подтвердил слухи о том, что один из вопросов будет касаться легализации марихуаны на Украине.

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