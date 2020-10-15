Киев, 15 октября 2020, 13:01 — REGNUM Украинских избирателей спросят об отношении к сокращению числа депутатов Верховной рады в рамках опроса, анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщило 15 октября издание Strana.ua.
Также в Telegram-канале украинского «активиста и волонтёра» Маруси Зверобой появилось фото возможного списка из пяти вопросов Зеленского. Помимо известных, на данный момент, вопросов, он содержит вопрос: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом для восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности?».
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Утечку информации прокомментировал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.
Напомним, Зеленский задал два вопроса: о введении пожизненного тюремного заключения за коррупцию и о создании свободной экономической зоны в Донбассе. В свою очередь Михаил Подоляк подтвердил слухи о том, что один из вопросов будет касаться легализации марихуаны на Украине.
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