Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Учебный центр морской пехоты (входящий в Объединённый учебный центр ВМФ России, расположенный в Санкт-Петербурге), с начала года подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, действующих в дальней морской и океанской зонах. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия России в различных районах Мирового океана, была разработана и внедрена специальная программа обучения. Курсанты изучают устройство, технические средства и вооружение всех кораблей ВМФ России, привлекаемых для выполнения данной задачи. Осваивают положения Международного морского права. Отрабатывают практические действия на кораблях и судах при ведении всех видов охраны и обороны. Обучаются тактике действий в составе досмотровых групп и при решении задач антипиратского характера.

Важнейшими для морских пехотинцев являются занятия по огневой подготовке при возникновении любых ситуаций в море и на корабле. В программе использован многолетний опыт групп антитеррора, которые находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.

В сообщении ведомства уточняется, что в практику подготовки морских пехотинцев также был внедрён опыт, полученный в ходе боевых действий ВС РФ против террористов на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Как сообщало ИА REGNUM, объединённый учебный центр ВМФ России, расположенный в Санкт-Петербурге, за летний период обучения подготовил десять боевых расчётов надводных кораблей различных классов.

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