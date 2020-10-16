Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Американские города Окленд (штат Калифорния) и Портленд (штат Орегон) подали иск против федеральных властей США из-за использования силовиков при подавлении беспорядков. Об этом сообщает Associated Press.

Местные власти обвинили министерство внутренней безопасности США и министерство юстиции в превышении конституционных норм. В иске говорится, в частности, что летом в период подавления протестов десятки портлендских полицейских назначили федеральными агентами, хотя городские власти были против этого. Это означало, что арестованным протестующим могли предъявить федеральные обвинения, что означает более суровое наказание.

Истцы отметили, что города располагают независимыми полицейскими силами, внутри общества сложились определённые отношения, а правила и процедуры полицейского надзора установлены на локальном уровне. Применение федеральных сил нарушает «установленные конституционные нормы».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре мэр Портленда Тед Уилер запретил полицейским применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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