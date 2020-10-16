Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший американский вице-президент Джо Байден намерен принять вакцину от коронавируса только при условии её проверки учёными. Об этом он заявил 15 октября в эфире телеканала ABC News.

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«Если ученые скажут, что все готово и испытано, что вакцина прошла через три фазы, то тогда я поставлю себе прививку и призову людей сделать то же самое», — сказал он.

Байден добавил, что этого не случится по крайней мере до 2021 года, поскольку большинство американских учёных считают, что что «вакцина, вряд ли, будет доступна до весны следующего года».

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что приостановка испытаний некоторых препаратов от коронавируса является нормальным явлением.

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