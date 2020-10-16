Бишкек, , 07:33 — REGNUM Подавший в отставку с поста президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании парламента, сообщили 16 октября в пресс-службе главы республики.

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«Сооронбай Жээнбеков примет участие на внеочередном заседании парламента, где будет рассмотрен вопрос его отставки», — сообщил представитель службы.

По его словам, киргизский лидер в отставке выступит с речью перед депутатами и членами правительства Киргизии.

Напомним, утром 15 октября Жээнбеков принял решение уйти в отставку на фоне сложившейся в столице Киргизии напряженной общественно-политической ситуации.

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