Ереван, , 03:59 — REGNUM Усилия России, предпринимаемые для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, должны быть поддержаны двумя другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Соединёнными Штатами и Францией, заявил 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью швейцарской телекомпании RTS.

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«Поскольку Россия является сопредседателем, наиболее близким к нашему региону, два других сопредседателя — Франция и США — должны поддержать Россию в ее усилиях, чтобы стабилизировать регион», — сказал он.

По его словам, Москва уже сделала ясные заявления о том, что при ухудшении ситуации выполнит свои обязательства в отношении Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Однако, по мнению премьер-министра Армении, Россия «призвана сыграть более весомую роль» именно в Минской группе ОБСЕ.

Минская группа ОБСЕ в нынешнем составе окончательно сформировалась в 1997 году, она призвана найти мирные пути урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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