Тегеран, , 08:48 — REGNUM 15 октября представитель Пакистана подчеркнул важность поддержания политики конструктивного взаимодействия с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри, отвечая на вопрос во время своего еженедельного брифинга в Исламабаде, отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является примером того, как сложные международные вопросы могут быть решены по дипломатическим каналам.

«Что касается спускового механизма, то вы, должно быть, видели заявления других членов Совета Безопасности, так что консенсуса по этому вопросу нет», — сказал он. Далее Чаудри отметил, что Пакистан всегда поддерживал дружеские отношения с Ираном.

Ранее иранский дипломат заявил, что принципиальная позиция Пакистана по СВПД не изменится.

Администрация Дональда Трампа использовала все свои усилия для эскалации давления на Иран. Власти США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, продлевающую эмбарго на поставки оружия в Иран, однако предложение было отклонено.