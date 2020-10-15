Ереван, , 20:36 — REGNUM В Карабахе проходит ожесточенная война с большим числом погибших с обеих сторон, заявил 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью МИА «Россия сегодня».

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Премьер-министр Армении напомнил, что в боевых действиях в Карабахе задействованы практически все виды вооружений.

«Многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке. Потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия», — сказал глава правительства Армении.

По его словам, продолжающиеся масштабные бои уже привели к гибели с армянской стороны 604 военнослужащих и 32 мирных жителей.

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