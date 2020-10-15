Москва, , 19:15 — REGNUM Деятельность Минской группы ОБСЕ нацелена на достижение реальных результатов в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

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Об этом шла речь на переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств заявили о «безальтернативности мирного урегулирования проблемы» Нагорного Карабаха. Москва и Анкара подтвердили, что Ереван и Баку должны соблюдать гуманитарное перемирие.

Кроме того, Лавров заявил, что необходимо согласовать «механизмы контроля за его соблюдением».

«Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов», — говорится в сообщении.

Также министры России и Турции обсудили войны в Сирии, Ливии и на Украине. Обсуждалось и взаимодействии в Организации Черноморского экономического сотрудничества, а также в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о переговорах Лаврова и Чавушоглу распространил информацию МИД Турции.

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