Баку, , 16:23 — REGNUM Число погибших в результате обстрела кладбища в азербайджанском городе Тертер возросло до пяти, написал 15 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

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По словам Гаджиева, армия Еревана обстреляла кладбище в Тертере из артиллерийских орудий, причём не с военными целями: он заявляет, что армяне якобы стремятся «просто вызвать жертвы среди мирного населения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС Армении информируют о тяжёлых боях на южном направлении в Нагорном Карабахе.

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