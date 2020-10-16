Стокгольм, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен позитивно оценил решение Facebook относительно запрета на публикацию материалов в социальной сети, целью который является отрицание Холокоста. Глава правительства Швеции также надеется, что примеру Facebook последуют и другие социальные сети. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Ранее на этой неделе в Facebook официально объявили, что отныне политика социальной платформы в отношении так называемых «отрицателей» ужесточается. В то же время журналисты отмечают, что ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг защищал право пользователей ставить факт Холокоста под сомнение.

Решение Facebook блокировать материалы, отрицающие Холокост, вызвало положительную оценку со стороны премьер-министра Лёвена.

«Отрицание или искажение политики Холокоста является выражением антисемитизма», — заявил политик.