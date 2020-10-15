Москва, , 15:17 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв полагает, что блогер Алексей Навалный сам продиктовал «санкционный список», исходя из собственных фобий и апатии.

«Европейская бюрократия разразилась-таки санкциями по делу Навального. Ну что тут сказать — «список Навального» в чистом виде. Не в том политическом смысле, который в него закладывали инициаторы, но в смысле прямом. Товарищ Навальный, судя по всему, сам его и продиктовал брюссельским товарищам, руководствуясь собственными фобиями и антипатиями. Кто не нравится — того и запишем. Вне какой-либо увязки с реальностью или с совестью», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Сенатор назвал «список» «откровенным политическим хамством, помноженным на правовой нигилизм и большевистскую убежденность в собственной правоте, захватившую после падения большевизма в нашей стране многие европейские умы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц (в частности, директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих), а также научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Навального, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

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