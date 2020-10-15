Куала-Лумпур, , 13:01 — REGNUM В Королевском дворце Малайзии отложили проведение всех встреч на две недели из-за новых ограничений по борьбе с коронавирусом, сообщает Sindonews.

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Издание отмечает, что решение препятствует попыткам лидера оппозиции Анвара Ибрагима сформировать новое правительство.

Анвар Ибрагим встретился с королем Малайзии, чтобы доказать, что у него достаточно сил в парламенте для формирования нового правительства.

Режим изоляции был введен и в национальном дворце Малайзии. По этому случаю встреча короля с лидером оппозиции Анваром Ибрагимом была отложена.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии объявили о новых ограничениях, повторно закрыв школы и места поклонения после всплеска случаев заражения коронавирусной инфекцией в штате Сабах и столице Куала-Лумпур.