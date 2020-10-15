Джакарта, , 11:47 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла пообещал помочь правительству разрешить конфликт в провинции Папуа мирным путем, сообщает CNN Indonesia.

Юсуф Калла надеется, что конфликт в Папуа может быть урегулирован путем мирных переговоров. Особенно если говорить об истории независимости Индонезии. По его словам, правительство неоднократно сталкивалось с подобной ситуацией, а именно с сепаратизмом.

Бывший вице-президент Индонезии отметил, что все сепаратистские конфликты в истории страны обычно разрешались дипломатическим путем. Один из успехов дипломатии — конфликт в провинции Ачех.

«В Индонезии мы пережили 15 крупных конфликтов, жертвами которых стали более тысячи человек. Из 15 конфликтов мы разрешили 13 с помощью военных операций, а остальные — мирным путем», — заявил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США встретит министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Пентагоне.

Читайте также: Пентагон готовится принять министра обороны Индонезии