Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Представитель аналитического центра США Intellectual Takeout раскритиковал заявление кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в интервью New York Times. В нем демократ заявил, что перестал посещать Польско-американский клуб, потому что предпочитает контактировать «только с умными людьми».

В статье, опубликованной 13 октября, американский аналитик Том Золдак сослался на большое интервью Джо Байдена New York Times. Во время беседы политик сказал следующее: «Мы перестали выступать в Польско-американском клубе. Мы решили контактировать только с действительно умными людьми. У нас появилась новая коалиция, которую мы создавали. Женщины с высшим образованием, студентки и так далее».

По мнению аналитика, выводы, следующие из данного тезиса, оскорбительные. «Во-первых, Байден считает, что Демократическая партия отошла от сотрудничества с американскими поляками, а во-вторых, политик не считает их по-настоящему умными людьми», — говорится в материале.

Золдак предполагает, что данные высказывания Байдена стали причиной того, что польские организации в США публично поддерживают Дональда Трампа и Республиканскую партию, хотя в прошлом польская диаспора была настроена в основном за Демократическую партию.

«Четыре года назад штат Пенсильвания, где проживает много поляков и выходцев из иных стран Восточной Европы, впервые с 1988 года поддержал кандидата от Республиканской партии — Дональда Трампа. Хотя до этого регион почти всегда поддерживал кандидатов от Демократической партии», — указывает аналитик.

В свою очередь, сопредседатель организации «Американские поляки за Трампа» Уильям Чёсек призвал Байдена извиниться за клевету в отношении поляков и иных американцев.