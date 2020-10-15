Лондон, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что CEPI, Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, готова сотрудничать в производстве вакцины от COVID-19 с индонезийской компанией Bio Farma, сообщает Sindonews.

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Глава МИД Индонезии провела встречу с генеральным директором CEPI в Великобритании. В центре внимания встречи было обсуждение результатов комплексной проверки, проведенной CEPI в отношении индонезийской компании Bio Farma. Кроме того, по словам Ретно Марсуди, стороны обсудили возможности стратегического партнерства.

«CEPI ценит приверженность Индонезии сотрудничеству. Комплексная проверка Bio Farma дала отличные результаты. Поэтому CEPI готов сотрудничать с компанией», — заявила глава МИД Индонезии.

Известно, что в качестве формы приверженности Индонезии многосторонним усилиям по обеспечению равного доступа к безопасным и недорогим вакцинам государство выразило желание стать частью совета инвесторов CEPI. Сумму взноса Индонезии в CEPI обсудят дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил, что изучение сотрудничества с Великобританией по четырем направлениям должно быть взаимовыгодным.

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