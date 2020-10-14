Ереван, , 23:28 — REGNUM Турция отказалась пропустить через свое воздушное пространство самолет, отправленный из США с гуманитарной помощью для жертв конфликта в Карабахе, заявил 14 октября на брифинге уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян.

По его словам, позиция Турции блокирует доставку 100 тонн гуманитарной помощи для Армении.

«В данный момент 100 тонн гуманитарной помощи уже готовы к отправке в Армению, но Турция запретила доставлять через свое воздушное пространство даже гуманитарную помощь, в результате чего полет откладывается», — сказал Синанян.

По его данным, в Армению уже поступило порядка 700 тонн гуманитарной помощи из разных стран, а из России, США, и ряда европейских стран едут медики.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе идут с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют тяжёлое вооружение, обе стороны несут заметные потери в людях и технике.

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