Брюссель, , 20:11 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе, поствыборные процессы в Белоруссии, «дело Навального» станут темами саммита Евросоюза 16 октября, сообщает 14 октября внешнеполитическая служба ЕС.

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Также будет обсуждаться вопрос политики Турции в Средиземноморье. В целом повторится повестка заседания Совета ЕС, состоявшегося 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС планирует ввести санкции против России из-за мнимого отравления Алексея Навального, а также санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

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