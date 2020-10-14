Москва, , 18:40 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе представляет угрозу полётам, сообщили 14 октября в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

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"Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выражает серьёзную обеспокоенность в отношении безопасности воздушных судов, выполняющих международные полёты, их экипажей и пассажиров, а также наземных гражданских объектов в связи с вооружённым конфликтом вокруг Нагорного Карабаха с применением ракет и других видов вооружения», — говорится в сообщении.

В связи с этим МАК предложил обеспечить «безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения с учётом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта».

Также комитет заявляет, что нужны координация и взаимодействие с военными органами для обеспечения безопасности в зонах международных полётов, а авиакомпаниям, летающим в или через Закавказье, необходимо «оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов».

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что военные власти Армении и Азербайджана должны как можно скорее согласовать механизм контроля перемирия в Нагорном Карабахе.

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