Ереван, , 17:59 — REGNUM Внеочередное заседание Совета безопасности Армении прошло в Ереване по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили 14 октября в пресс-службе армянского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

В заседании кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовали президент страны Армен Саркисян, спикер армянского парламента Арарат Мирзоян и глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

«Совбез обсудил действия и дальнейшие шаги по противостоянию азербайджано-турецкой террористической агрессии», — говорится в сообщении правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе, с одной стороны, продолжает действовать режим гуманитарного перемирия (с 10 октября), с другой — Ереван и Баку ежедневно выдают информацию о военных действиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян заявил об отступлении ВС Армении в Карабахе по двум направлениям

Читайте развитие сюжета: В Карабахе заявили о продолжении боёв на всей линии соприкосновения