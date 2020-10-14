Анкара, , 17:57 — REGNUM Сирийские боевики не принимают участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил 14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган информагентству Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, у сирийских боевиков достаточно дел там, где они находились раньше, и поэтому на Южный Кавказ им отправляться незачем.

При этом Эрдоган снова предложил сопредседателям Минской группы ОБСЕ решить карабахскую проблему в пользу Азербайджана, обвинив США, Францию и Россию в тридцатилетнем отвлечении внимания всего мира от истинной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обе стороны карабахского конфликта обвиняли друг друга в использовании иностранных наемников из Сирии и Ливии.

Впоследствии отправку сирийских боевиков в Азербайджан официально подтвердил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, президент Франции Эммануэль Макрон, телеканал CNN и издание The Wall Street Journal.

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