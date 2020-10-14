Лондон, , 17:45 — REGNUM Россия является для Британии одним из «враждебно настроенных государств», заявил 14 октября новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил в ходе своего первого публичного выступления после назначения на должность.

«Речь идёт не только о шпионах и краже государственных секретов. В 2020 году мы противостоим угрозе населению страны, вплоть до убийств, о которых говорит нам отравление Алексея Навального, а также угрозам нашей экономике, нашим научным исследованиям, нашей инфраструктуре. И, что широко обсуждается, угрозам демократии», — заявил Маккаллум.

По его словам, угрозы национальной безопасности Британии исходят «со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран».

Кроме того, Маккаллум заявил о росте случаев хакерских атак, дезинформации и скрытом влиянии на британских политических деятелей из-за рубежа.

«В случаях, когда наши расследования создают поводы для беспокойства, мы устремляемся к решению проблем без страха и без предпочтений, строго подчиняясь беспристрастности, справедливо вплетенной в закон о спецслужбах», — заявил Маккаллум.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одно из обвинений России в хакерских атаках или «отравлениях» не только не было доказано, но и не дошло до серьёзного судебного разбирательства, оставшись на уровне голословных заявлений с приставкой «весьма вероятно».

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