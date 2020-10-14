Москва, , 16:33 — REGNUM Россия готова к восстановлению полномасштабного экономического взаимодействия с Украиной, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.

Он подчеркнул, что российские ограничения носят только ответный характер.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее с предложением отменить ограничения на поставку в Россию продукции части предприятий Украины выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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