Москва, 14 октября 2020, 15:52 — REGNUM Экономическое устройство Северной Кореи таково, что даже при сильном внешнем давлении власти страны могут найти средства на закупку необходимых компонентов и оборудования для своего военно-промышленного комплекса. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Но, как подчеркнул Ланьков, валютные средства на закупку необходимых компонентов и на оборудование для ВПК будут найдены.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков ответил на вопрос, почему не сработали санкции против КНДР.
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