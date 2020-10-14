Москва, , 15:52 — REGNUM Экономическое устройство Северной Кореи таково, что даже при сильном внешнем давлении власти страны могут найти средства на закупку необходимых компонентов и оборудования для своего военно-промышленного комплекса. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Любая социалистическая страна с государственной экономикой (а КНДР — страна со смешанной экономикой, но в тяжелой промышленности доминирует государственная собственность) и с сильным руководством всегда может сосредоточить ресурсы на небольшом количестве задач, которые руководство считает приоритетными. И решить эти задачи, — пояснил Ланьков. — Это, кстати, одно из немногих преимуществ государств с экономикой советского образца. Кроме того, имеет место готовность жертвовать уровнем жизни населения, зная, что оно возмущаться не будет. А если будет, то оставит возмущение у себя на кухне».

Но, как подчеркнул Ланьков, валютные средства на закупку необходимых компонентов и на оборудование для ВПК будут найдены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков ответил на вопрос, почему не сработали санкции против КНДР.

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