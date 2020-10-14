Москва, 14 октября 2020, 15:37 — REGNUM Странам, вводившим санкции против Северной Кореи, рано или поздно придется принять во внимание реальность и начать договариваться с Пхеньяном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал тот факт, что во время военного парада, посвященного 75-летию Трудовой партии Кореи (ТПК), власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что продемонстрированная ракета напоминает ракету «Хвасон-15», дальность полета которой 12 тыс. 874 км, она способна достичь любой точки на материковой территории США. Размеры ракеты, вероятно, свидетельствуют о том, что она может нести несколько боеголовок, в том числе ложные цели и средства преодоления ПВО.
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