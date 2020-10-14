Бишкек, 14 октября 2020, 14:49 — REGNUM Киргизия не будет пересматривать соглашение о пребывании на своей территории российской военной базы. Об этом заявил новый киргизский премьер-министр Садыр Жапаров 14 октября журналистам.
Всё остаётся в силе, как было до этого, ответил он на соответствующий вопрос.
Жапаров подчеркнул, что Россия для Киргизии — основной стратегический партнёр. В основе отношений двух стран лежат многовековые узы.
Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2003 года в Киргизии находится российская авиабаза Кант. Там дислоцированы штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.
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