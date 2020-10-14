Москва, , 14:36 — REGNUM Власти Франции и Германии не отвечают по существу на обращения российской стороны, связанные с действиями Украины, которые противоречат Минским соглашениям по Донбассу. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 октября в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

По его словам, он направил около десяти писем министрам иностранных дел Франции и ФРГ, чтобы обратить их внимание на совершенно неприемлемые действия, которые зачастую прямо противоречат «Минску», со стороны президента, главы делегации на переговорах в контактной группе и министра иностранных дел Украины.

«Ответы абсолютно беспомощные, ну простые отписки», — сказал Лавров.

Так, глава российской дипломатии обращал внимание зарубежных коллег на дискриминацию русского языка на Украине и заявления президента Владимира Зеленского о том, что содержание и последовательность исполнения Минских соглашений нужно пересмотреть.

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