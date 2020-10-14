Москва, , 11:54 — REGNUM Евросоюз не может решать многие вопросы без участия России. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия и ЕС

«[Глава внешнеполитической службы ЕС] Жозеп Боррель прекрасно понимает, что без России трудно решать многие вопросы, интересующие ЕС. Инстинкт соблюдения своих интересов должен сподвигать на партнёрство с РФ, но пока ЕС не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует конструктивные подходы», — сказал Лавров.

По его словам, такое русофобское меньшинство — «это страны Прибалтики, Польша».