Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Власти США готовы давить на Китай до тех пор, пока Пекин не примет участие в переговорах по сокращению размеров его ядерного арсенала. Об этом спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил 13 октября в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским фондом «Наследие».

По его словам, Вашингтон настроен решительно и предпримет любые необходимые шаги, чтобы принудить китайскую сторону к переговорам и избежать дестабилизирующего наращивания ядерных арсеналов КНР.

«В конечном счете им придется это сделать», — подчеркнул Биллингсли, отмечая, что международное давление может быть экономическим, финансовым и иным, и дело только в его степени.

1 сентября минобороны США опубликовало очередной доклад о военной мощи КНР. В нём говорится, что к 2030 году Пекин нарастит арсенал ядерных боезарядов по меньшей мере вдвое. Сейчас у Китая немногим более 200 ядерных боеголовок.