Москва, , 09:39 — REGNUM Задачей номер один для России должно быть не просто «перестать общаться с ЕС», но начать системно работать против него и заняться выдворением Евросоюза во всех его проявлениях из соседних с Россией стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 октября, комментируя высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что если ответственные за внешнюю политику на Западе «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора», то Россия «должна просто на какое-то время перестать с ними общаться».

Сейчас в Москве не понимают, можно ли вести с Брюсселем «хотя бы какой-нибудь бизнес», отметил также министр. России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, мерить себя их аршином и оглядываться на их оценки, добавил Лавров.

«Понятно, что полного прекращения общения между Россией и Европейским союзом быть не может, но идею сведения его до минимума я бы поддержал. Мы, действительно, слишком долго «оглядывались» на Запад. Этот период поиска «стратегического партнёрства» и «общих пространств» с ЕС, взгляда снизу вверх на США нанес внешней политике нашей страны большой урон. На этой установке выросло не одно поколение российских политологов и внешнеполитических работников — тех, кто сегодня находится на важных позициях. Сейчас идёт их «переформатирование», и сказанное Сергеем Лавровым должно сработать на пользу этого дела.

В настоящее время Россия активно укрепляет свои позиции в других, нежели Западная Европа и США, регионах планеты. Запад с этим смириться не может и атакует пространство бывшего СССР, сферу приоритетных интересов нашей страны, в разных точках и с разных позиций. Вот это и должно стать для России задачей номер один: не просто «перестать общаться с ЕС», но начать системно работать против него, заняться выдворением Европейского союза во всех его проявлениях из соседних с Россией стран — бывших республик СССР.