Баку, , 03:45 — REGNUM Несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых в Нагорно-Карабахской Республике, были уничтожены вооруженными силами Азербайджана «как легитимная военная цель», сообщили 14 октября в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

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«Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы <…> предотвратить ракетный удар», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что ракетные комплексы были размещены в приграничном районе 14 октября около 01:00 по местному времени, и что они «были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана».

Ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал, что 13 октября стал днём самых ожесточённых боёв в Нагорном Карабахе с начала конфликта в конце сентября.

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