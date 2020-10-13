Подгорица, , 22:48 — REGNUM 13 октября на встрече с послом Турции в Черногории Сонгулой Озан председатель парламента Черногории Алекса Бечич заявил, что парламентское сотрудничество на высшем уровне, а также в рамках будущих «групп дружбы» может существенно способствовать укреплению политических, экономических и социальных связей Черногории и Турции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Посол Турции, в свою очередь, подчеркнула важность дальнейшего укрепления отношений между двумя парламентами, отметив, что это показатель дружбы двух народов.

Бечич выразил удовлетворение содержательными дружественными и партнерскими отношениями Черногории и Турции, отметив, что существуют условия для усиления экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что две страны поддерживают взаимовыгодные отношения практически во всех областях и разделают общие ценности в рамках Североатлантического альянса.