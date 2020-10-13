Ереван, , 21:39 — REGNUM Сегодняшний день — 13 октября — был днём самых ожесточённых боёв в Нагорном Карабахе, написал официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

Ованнисян «Сегодня на северном направлении проходили очень тяжёлые бои, пожалуй, одни из самых тяжких с начала военных действий».

Представитель армянского военного ведомства добавил, что Ереван доказал свою стойкость. По его словам, сегодня, 13 октября, «армянские солдаты, резервисты и ополчение творили чудеса».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян заявил, что азербайджанская сторона не выполняет своих обязательств, касающихся перемирия.

По его оценке, Азербайджан «до сих пор не выполняет своих обязательств и продолжает широкомасштабные военные действия, намеренно берёт под прицел гражданское население и инфраструктуру».

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