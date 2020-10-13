Рим, , 20:08 — REGNUM 57% граждан Италии не доверяют премьер-министру страны Джузеппе Конте, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованного во вторник, 13 октября.

Отмечается, что подавляющее большинство тех, кто не симпатизирует Конте (48% всех респондентов), не доверяют ему «ни в какой степени».

По данным того же опроса, совокупный рейтинг трех основных партий правой оппозиции (Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони) превышает совокупный рейтинг трех правящих партий более чем на 7% (46,3% против 38,9%).