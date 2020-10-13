Москва, , 19:18 — REGNUM Мерить свои действия западным аршином России больше не стоит, заявил 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международном клубе «Валдай».

По словам российского дипломата, пора «перестать рассматривать наших западных коллег, и в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок нашего поведения».

Лавров «Мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что поведение ЕС, в частности в разрезе санкций «из-за Навального», вынуждает задуматься и о целесообразности продолжения бизнеса с европейскими партнёрами, и о контактах с Брюсселем.

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