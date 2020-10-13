Москва, , 18:22 — REGNUM В ПАСЕ предпочитают не замечать нарушений прав миллионов русскоязычных граждан Украины, а реакция на эту проблему со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович носит лишь общий, декларативный характер. Об этом журналистам заявил вице-спикер ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») по итогам состоявшегося расширенного заседания Постоянного комитета ПАСЕ.

В ходе заседания посткома Толстой так и не получил от Миятович ответов на поставленные вопросы, а фактически, по его словам, комиссар «расписалась в собственном бездействии».

«Совет Европы не может делать вид, что проблемы не существует. Однако ситуация, которая деградировала со времен госпереворота в 2014 году, только продолжает усугубляться при попустительстве просвещенной Европы. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и «украинизации» всех сфер жизни общества, должной реакции так и не последовало», — заявил Толстой.

Он обратил внимание на то, что есть нарушения прав человека, на которые комиссар реагирует очень быстро, а есть нарушения, которые предпочитают либо не замечать вовсе, либо реагировать с большим опозданием.

«Речь идет о систематическом преследовании русского и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Попирается право на общение и обучение на родном языке для 20 млн жителей Украины. Это большая беда для русских, а для современной Европы — это позор», — сказал Толстой.