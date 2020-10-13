Минск, , 15:46 — REGNUM О богатом урожае и политической лояльности аграриев шла речь во время состоявшейся 13 октября поездки Александра Лукашенко в Толочинский район Витебской области Белоруссии. Особый интерес чиновников вызвали урожай картофеля и проблема сакрализированных хранилищ для него.

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Во время организованной встречи Лукашенко с тружениками полей он пожаловался им на митингующих в столице постсоветской республики, сказав: «Те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят!»

Лукашенко ознакомился с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, к которому относится картофельное поле 900 га. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он распорядился предоставить предприятию два новых комбайна производства белорусских госпредприятий «Лидсельмаш» и «Гомсельмаш».

"Хранилище — это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать», — заявил Лукашенко в общении с работниками переименованного колхоза.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко доложил Лукашенко об итогах уборочной кампании: «Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,37 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 ц меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна».

Напомним, 10 октября Александр Лукашенко посетил политзаключённых в СИЗО КГБ — там состоялось обсуждение протестных манифестаций в Минске и других городах Белоруссии, конституционной реформы и других вопросов. В протестных выступлениях начала августа участвовали жители провинциальных городов и даже сельской местности, а с сентября митингуют лишь жители Минска и других областных центров.