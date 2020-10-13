Лима, , 14:57 — REGNUM Посольство Индонезии в Лиме способствовало подписанию меморандума о взаимопонимании между Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и ассоциацией гостиниц и ресторанов Перу, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На подписании меморандума присутствовали представители министерства торговли и туризма, министерства иностранных дел Перу, глава национальной туристической палаты Перу и сотрудники посольства Индонезии в Лиме.

В своем выступлении посол Индонезии в Перу и Боливии Марина Эстелла Анвар Бей заявила, что туристический сектор является очень важным сектором бизнеса в Индонезии и вносит 6% в ВВП Индонезии.

По словам посла, ситуация с пандемией нанесла серьезный ущерб туристическому сектору Индонезии и Перу, поэтому данный меморандум о взаимопонимании является хорошим шагом для решения проблем, возникающих из-за эпидемии.

Кроме того, учитывая, что Перу является четвертым по величине торговым партнером Индонезии и важным рынком в Латинской Америке, этот меморандум важен для расширения сотрудничества между участниками бизнеса в Индонезии и Перу, особенно в туристическом секторе.

«Мы надеемся, что подписание меморандума может помочь в изучении сотрудничества, такого как исследование рынка, инвестиционные возможности и организация торговых выставок», — заявила Марина Эстелла Анвар Бей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати получила награду в своей области, присужденную журналом Global Markets.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр финансов Индонезии получила награду за борьбу с пандемией