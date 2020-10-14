Киев, , 01:31 — REGNUM Просочившаяся в СМИ информация о «тайной» украинской миссии с засылкой дипломатов в Ватикан, ставит вопрос о возможном смысле такого мероприятия. Ответ на этот вопрос искал редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Франциск I и Владимир Зеленский President.gov.ua

Желание «привлечь папу Франциска к воздействию на Путина, чтобы обеспечить разблокирование Донбасса», так вкратце была сформулирована утечка в украинских СМИ по поводу поездки украинских высокопоставленных чиновников в Ватикан. Но история предыдущих попыток добиться политического участия Святого престола в гражданской войне на Донбассе свидетельствует отнюдь не в пользу Украины.

Ведь Ватикан уже квалифицировал происходящее на Донбассе как внутриукраинский гражданский конфликт, а значит, заставить приплести к нему президента России Владимира Путина, чего добивается украинская сторона, было бы затруднительно. На чем же строится расчет украинских политиков на этот раз?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Киев использует в отношениях с Ватиканом приемы тайной дипломатии?».