Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Поставки грузов военного назначения в Азербайджан и Армению, включая авиаперевозки, через грузинскую территорию не осуществляются. Это заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии 13 октября было опубликовано на странице МИД Грузии в соцсети Facebook.

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Представитель МИД Грузии прокомментировал сообщения в ряде СМИ, в которых говорится, будто под видом гражданских грузов через Грузию осуществляются поставки вооружения.

«Мы хотим еще раз заявить, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется. Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты, которые выполняются в воздушном пространстве Грузии, носят только гуманитарный и гражданский характер», — сказал журналистам замглавы внешнеполитического ведомства.

Дарсалия добавил, что владельцы грузов и перевозчики несут ответственность за злоупотребление гуманитарными коридорами. Если будут выявлены нарушения, то Тбилиси отреагирует соответствующим образом, а нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с международным правом.

Напомним, о запрете на провоз военных грузов через Грузинскую территорию Тбилиси объявил после начала 27 сентября боев в Нагорном Карабахе.

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