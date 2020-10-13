Вашингтон, , 09:57 — REGNUM ООН и Европейский союз призвали Пхеньян соблюдать резолюции Совета Безопасности (СБ ООН). Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на пресс-секретаря главы ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь призвал Пхеньян соблюдать все международные обязательства, возобновить дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию устойчивого мира в регионе.

Известно, что данный призыв прозвучал после того, как КНДР представила на военном параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи новую межконтинентальную баллистическую ракету.

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Представитель внешнеполитической службы Набила Массрали также отметила, что разработка баллистических ракет является прямым нарушением северокорейских обязательств по резолюции Совета Безопасности ООН. Она также выразила надежду на возобновление межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове.