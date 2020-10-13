Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может иметь отношения к делу о незаконной передаче грузинских земель Азербайджану, так как расследование касается периода, когда она не занимала государственных должностей. Обращение главы государства было 12 октября опубликовано пресс-службой президента.

«Расследование касается соглашения, достигнутого комиссией в 2006—2007 годах, а не периода моего нахождения на должности министра иностранных дел (18 марта 2004 г. — 19 октября 2005 г.)», — говорится в заявлении.

Как рассказала Зурабишивили, во время ее нахождения на посту главы МИД Грузии вопрос о грузино-азербайджанской границе зашел в тупик, так как двусторонняя комиссия не могла согласовать участки границы в районе православного комплекса монастырей Давид-Гареджи и «Красного моста» через реку Храми.

«Ввиду высокой политической важности и деликатности вопроса мы с моим коллегой [главой МИД Азербайджана] Эльмаром Мамедъяровым договорились обратиться за решением к президентам, потому что вопрос может быть решен только на самом высоком политическом уровне», — сообщила Зурабишивили.

Она добавила, что не знает, как вопрос рассматривали и рассматривали ли его президенты Грузии и Азербайджана, а также заявила, что готова сообщить прокурору все известные сведения по делу о границе.

Напомним, в Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах, заявили 24 сентября. Потом в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3500 га грузинских земель другому государству. В рамках дела были задержаны двое участников комиссии по делимитации.

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