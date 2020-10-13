Братислава, , 03:10 — REGNUM Депутат парламента Словакии Мариан Котлеба, возглавляющий ультраправую партию «Котлеба — Народная партия «Наша Словакия», был приговорён судом к 4,4 годам лишения свободы за распространение расовой ненависти и неонацистской символики. Об этом 12 октября сообщает Словацкое радио.

Котлеба был признан виновным в распространении неонацистской символики на церемонии в одной из средних школ Банско-Бисрицкого края в 2017 году, когда он был главой самоуправления этого региона.

Для вступления в силу вынесенного депутату судом первой инстанции приговора, его должен подтвердить Верховный суд Словакии.

Напомним, что «Котлеба — Народная партия «Наша Словакия» на прошедших в начале года выборах получила 7,97% голосов и 17 из 150 мест в парламенте. Обращение генерального прокурора Словакии с требованием признать экстремистским и распустить эту партию Верховный суд страны удовлетворить отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Словакии 51-летний Роман Марианчик получил 3,5 года тюремного заключения по решению суда чешского города Острава за угрозы организации терактов в торговых точках данного города.

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